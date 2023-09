Prefeitura Faz a Entrega de Uniformes Escolares em Elói Mendes

O evento foi mais do que uma simples distribuição de roupas – representou uma oportunidade para promover valores como igualdade e inclusão.

Foto: Prefeitura de Elói Mendes

No dia 28 de agosto de 2023 com um toque de entusiasmo no ar, a Prefeitura de Elói Mendes, através da Secretaria de Educação, realizou a distribuição dos novos uniformes escolares para todos os alunos da rede municipal. Foi uma jornada repleta de sorrisos, animação e senso de pertencimento, reforçando o compromisso com a educação e a identidade local.

A ação, viu os corredores das escolas ganharem vida à medida que os alunos recebiam seus kits completos. Camisetas confortáveis, calças, shorts, saias e até jaquetas de frio foram entregues, proporcionando não apenas um visual uniformizado, mas também um sentimento de unidade entre os estudantes.

O evento foi mais do que uma simples distribuição de roupas – representou uma oportunidade para promover valores como igualdade e inclusão.

A entrega dos uniformes não apenas incentivou o senso de comunidade entre os alunos, mas também fortaleceu os laços entre a escola, a família e a cidade como um todo.

Ao final do dia, não eram apenas uniformes que os alunos vestiam, mas um símbolo tangível de orgulho por sua escola e sua cidade. O evento de entrega dos uniformes não apenas vestiu os corpos dos alunos, mas também os encheu de motivação e entusiasmo para enfrentar os desafios educacionais e construir um futuro brilhante.

.Neste dia marcante, Elói Mendes demonstrou que o investimento na educação vai além das salas de aula, tocando o âmago da identidade e do espírito comunitário. E assim, com uniformes novos e sorrisos radiantes, os alunos da rede municipal seguem em frente, unidos e inspirados a conquistar novos horizontes.

Fonte: Prefeitura de Elói Mendes