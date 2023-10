Prefeitura e Sebrae unidas para alavancar o comércio de Pouso Alegre

“Varejo +” , um projeto que visa ensinar de forma didática as melhores estratégias pra atrair e fidelizar os clientes, alavancar as vendas e aumentar a lucratividade

Em uma era em que tecnologias evoluem a todo instante, os consumidores se tornaram diferentes do passado, se adaptando constantemente e se informando sobre todas as mudanças no meio digital. Desta forma, as pessoas estão mais conscientes socialmente e prezam por melhores experiências para efetuar suas compras.

O SEBRAE conta com uma iniciativa para capacitar, aumentar as vendas e melhoras os resultados de empresas varejistas de pequeno e médio porte, ressaltando que inovar, adaptar suas estratégias e atender as demandas dos consumidores modernos é algo fundamental.

Trata-se do “Varejo +” , um projeto que visa ensinar de forma didática as melhores estratégias pra atrair e fidelizar os clientes, alavancar as vendas e aumentar a lucratividade, gerando sucesso para diversos negócios, independente do nicho que atuam.

Com o intuito de auxiliar os comércios de Pouso Alegre, o programa “Varejo Mais” será realizado na cidade nesta quarta-feira (04) e quinta-feira (05) no Hotel Marques Plaza e contará com diversas palestras, fomentando conhecimentos para alavancar a realidade de cada empresa.

Dentre a programação, no segundo dia do evento, a Prefeitura, junto a Acipa, irá apresentar a proposta de ações para o Natal de 2023, que vai encantar diversas pessoas, mostrando toda a magia desse período e arrecadando alimentos para instituições independentes do município.

