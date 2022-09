Prefeitura e parceiros realizam blitz educativa de combate às queimadas em Itajubá

Esta é uma das ações que integram o Comitê de Gerenciamento criado pela Prefeitura e parceiros para combater focos de incêndio no município.

Foto: Divulgação Prefeitura de Itajubá.

Mais uma blitz educativa de combate às queimadas foi realizada na última semana em dois pontos de Itajubá: próximo à Fundação Bradesco e também ao lado da empresa Brilux.

A ação foi realizada pela Prefeitura e instituições parceiras e visa conscientizar a população sobre a importância do combate às queimadas no município – uma das ações que integram o Comitê de Gerenciamento de Crise de Queimadas de Itajubá.

Foram distribuídas aos motoristas cartilhas informativas do projeto “Itajubá mais verde! Queimadas semeiam desertos” com orientações e informações sobre os riscos e prejuízos das queimadas para toda a população.

Além da Prefeitura, a ação envolveu Polícia Militar, Polícia Ambiental, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Municipal.

SOBRE O COMITÊ DE QUEIMADAS

O Comitê de Gerenciamento de Crise de Queimadas foi instituído pelo segundo ano consecutivo em Itajubá através do Decreto 9197 que estabelece, entre diversas ações, a proibição do uso de qualquer método de queimada, ainda que de forma controlada, nos perímetros urbano e rural do município. A multa para o infrator pode chegar a R$ 7.888,00, dependendo da classificação e gravidade da ocorrência.

Esta é uma iniciativa da Atual Administração e parceiros que resultou, no ano passado, em uma redução de 20% no número de ocorrências de queimadas. O sucesso da ação chegou às reuniões do alto comando do Corpo de Bombeiros, em Belo Horizonte (MG), e tem servido de modelo para outras cidades mineiras. Vale lembrar que 2021 foi um dos piores anos da história em termos de estiagem.

O Decreto 9197 é válido para o período de 18 de maio a 30 de novembro, quando, com a baixa ocorrência de chuvas (estiagem), aumenta-se consideravelmente o risco de ocorrência de queimadas e incêndios e, consequentemente, as situações constantes de emergência na cidade.

Participam do Comitê os membros das seguintes instituições:

Secretaria Municipal de Defesa Social, por meio do titular da pasta, que coordena o Comitê;

Gabinete do Prefeito;

Secretarias Municipais de Agricultura; Comunicação; Governo; Meio Ambiente; Obras; Saúde; e de Desenvolvimento Social;

Procuradoria Geral do Município;

Polícia Militar de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais – PM MAmb;

Polícia Civil do Estado de Minas Gerais – PCMG;

Polícia Rodoviária do Estado de Minas Gerais – PM Rodoviária;

Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI;

Câmara Municipal de Itajubá;

Exército Brasileiro;

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG);

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Itajubá;

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil;

Conselho Municipal de Conservação, Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente – CODEMA;

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais – EMATER MG;

Voluntários, montanhistas e escaladores.

Fonte: Prefeitura de Itajubá.