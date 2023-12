Prefeitura divulga lista do Inventário de Proteção do Acervo Cultural de Poços de Caldas

Ao todo são 263 itens, entre eles, a Festa de São Benedito (foto), a Urca, as Thermas e o prédio da Prefeitura

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, junto ao Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Poços de Caldas (Condephact), divulgou a lista de bens que compõem o atual Inventário de Proteção do Acervo Cultural de Poços de Caldas (Ipac).

A publicação serve para garantir a transparência dos atos relacionados à preservação do patrimônio cultural poços-caldense. A relação possui 263 itens e inclui diferentes locais e manifestações culturais.

Os bens

Entre os edifícios e eventos listados estão o Palace Hotel, o Palace Cassino, o coreto da Praça Pedro Sanches, a Festa de São Benedito, a produção de cristais, as Thermas Antonio Carlos, a Urca, o Chalé Frayha, o Hotel Floresta, a Igreja de São Domingos, o Hospital Santa Casa, a Prefeitura e o Hotel Minas Gerais. Há ainda várias residências antigas da área central, além de locais como a Serra de São Domingos, a Fonte dos Amores, as ruínas da Usina de Antas e o antigo leito ferroviário. A dança de catira também está incluída.

Importância do tombamento

Alguns já foram tombados. Outros encontram-se em fase de tombamento ou de registro. O tombamento é um meio de proteger locais que tenham um valor histórico, afetivo, arquitetônico ou cultural para a cidade. Ele ocorre depois de uma avaliação técnica. O objetivo é garantir que esses imóveis não sejam descaracterizados ou destruídos.

A valorização do patrimônio histórico-cultural é a valorização da identidade que molda as pessoas. Por isso, preservar as paisagens, as obras de arte, as festas populares, a culinária ou qualquer outro elemento cultural é manter a identidade local.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas