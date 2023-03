Prefeitura distribui camisetas para participantes do Ativa P.A

A atividade é gratuita e destinada a todas as idades. Para participar basta comparecer no dia e horário das aulas e falar com o professor.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Na manhã desta quarta-feira (22), a Prefeitura, por meio da Superintendência de Esportes entregou mais de 50 camisetas do Projeto Ativa P.A às participantes que frequentam as aulas na Praça de Esportes Municipal Prefeito Alvarim Vieira Rios, no ginásio do Rosão.

As aulas acontecem as quartas-feiras a partir das 7h. A atividade é gratuita e destinada a todas as idades. Para participar basta comparecer no dia e horário das aulas e falar com o professor. A previsão para os próximos meses é de aumentar mais um dia na semana.

“A Prefeitura está devolvendo para a população aquilo que arrecada em forma de saúde. Atualmente, o Projeto Ativa P.A atende mais de 50 bairros com diferentes atividades gratuitas para toda população”, destaca o Superintendente de Esportes Rooney Ferreira e Souza.

A comerciante Maria Izabel Coutinho Rodrigues participa o projeto duas vezes por semanas. “Frequento as aulas do parque do Fórum às terças-feiras e às quartas venho pra cá. É uma iniciativa maravilhosas porque incentiva as pessoas as cuidarem do corpo e da mente também. Super recomendo. Aqui só não pratica esportes quem não quer!”, salienta.

A ginástica do Projeto Ativa P.A é oferecida nos Bairros: Yara, São Cristóvão, Cidade Jardim, Faisqueira, Algodão, São Geraldo, Esplanada, Belo Horizonte, Guadalupe, Colinas Santa Bárbara, Santa Edwiges, Estação Cidadania Cultura – Praça CEU, Lago do Fórum e Rosão. Para saber sobre dias, horários os interessados deverão entrar em contato com a Superintendência de Esportes através do telefone: 3449-4004 e 3449-4009.

