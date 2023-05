Prefeitura de Varginha, convida a todos para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente

Será realizado um evento no Parque Novo Horizonte no dia 05/06/2023 as 16h.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMEA, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer -SEMEL, COPASA, PM -Ambiental, CBBMG – Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, OAB- Comissão de Direito Ambiental, Guarda Civil Municicipal, convida a todos para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente.

Será realizado um evento no Parque Novo Horizonte – Praça do Lago, s/nº, Novo Horizonte, no dia 05/06/2023 as 16h.

Na oportunidade teremos aula de zumba com a equipe da SEMEL, exposição de artigos em metal (reciclável) e outras atrações.

“Tudo o que existe precisa ser cuidado para continuar a existir e viver: uma planta, um animal, uma criança, um idoso e o Planeta Terra”, afirmou a equipe da SEMEA.

Fonte: Prefeitura de Varginha