Prefeitura de Três Corações retoma manutenção de galerias pluviais na rua Cabo Benedito Alves

O trânsito está sendo orientado pelos agentes da DMTT para segurança dos motoristas e pedestres.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A equipe de obras e serviços públicos retomou na manhã de hoje o serviço de manutenção de galeria pluvial na Rua Cabo Benedito Alves, na Cotia. No local está sendo realizada uma reconstrução da galeria, no cruzamento da Rua São Tiago com Rua Cabo Benedito Alves, com interligação na caixa de passagem.

O trecho está sinalizado e os agentes do DMTT também estão no local orientando os motoristas. Há um desvio sendo realizado na esquina com a Rua Ten Lopes. É preciso atenção redobrada no trecho para evitar acidentes enquanto estiver em obras. O serviço deve ser concluído até a tarde de hoje.

Outro trecho que precisa de atenção é na esquina da Av. Sete de Setembro com a Av. Getúlio Vargas que está recebendo manutenção na rede de esgoto da COPASA. O trânsito também está sendo orientado pelos agentes da DMTT para segurança dos motoristas e pedestres.

Fonte: Prefeitura de Três Corações