Prefeitura de Três Corações realiza operação tapa-buraco e melhorias no passeio às margens da MG-167

Foto: Prefeitura de Três Corações

O trabalho da equipe da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos segue nesta sexta-feira com operação tapa-buracos e melhorias no passeio às margens da MG-167 entre a Nova Três Corações e o Monte Verde. O serviço vai melhorar a visibilidade dos motoristas e trazer maior segurança para pedestres e para quem trafega pela via.

A Prefeitura de Três Corações segue firme no trabalho de manutenção e obras em prol de uma melhor qualidade de vida da população.

Os agentes de transportes e trânsito também estão no local orientando os motorista durante o trabalho da equipe.

Fonte: Prefeitura de Três Corações