Prefeitura de Três Corações realiza Natal solidário

Foto: Prefeitura de Três Corações

A equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Animal – Semmada entregou nesta quarta-feira, 20/12, os brinquedos arrecadados através da Campanha Natal Solidário. As entregas foram feitas nos abrigos, no Projeto Curumim e no CEMEI Professor José dos Santos Neto.

A campanha é uma iniciativa da Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Animal, com a parceria da Associação Comercial e Empresarial de Três Corações, Marluvas, Instituto Federal do Sul de Minas – Campus Avançado Três Corações, Wizard, CNA, Noel Supermercados, Bem de Casa e Motoclube Vorazes.

A Prefeitura de Três Corações agradece a todos os envolvidos por tornarem possível essa bela demonstração de solidariedade, proporcionando momentos de felicidade e esperança a tantas crianças. Que o espírito generoso desta iniciativa ecoe em nossa comunidade, inspirando outros gestos de amor ao próximo.

Fonte: Prefeitura de Três Corações