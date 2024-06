Prefeitura de Três Corações realiza mutirão de mamografia para 200 pacientes

O caminhão é todo equipado para a realização do exame radiológico que auxilia na prevenção do Câncer de Mama e outras doenças.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Secretaria Municipal de Saúde iniciou mais um mutirão de mamografia gratuito. O serviço é realizado no estacionamento da Prefeitura de Três Corações através do MamaMóvel. O caminhão é todo equipado para a realização do exame radiológico que auxilia na prevenção do Câncer de Mama e outras doenças.

Serão atendidas nesta semana, até quinta-feira, 13/06, cerca de 200 pacientes que já tinham o encaminhamento médico e aguardavam o agendamento reduzindo a fila de espera pelo procedimento. A própria equipe de marcação de exames já entrou em contato com as pacientes para repassar as informações necessárias.

O mutirão é mais uma iniciativa realizada pela Secretaria de Saúde com o intuito de ampliar as ações de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce das doenças ligadas à saúde da mulher.

As unidades de saúde, equipes da atenção primária e a Clínica da Mulher continuam sempre à disposição para atender as demandas das mulheres do município. Em caso de dúvidas ou suspeitas de qualquer doença, procure atendimento médico e não deixe de fazer os exames preventivos e de rotina!

Fonte: Prefeitura de Três Corações