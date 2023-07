Prefeitura de Três Corações movimenta Parque Dondinho com ações ambientais

A ação marcou a culminância das atividades realizadas durante todo o mês de junho em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente.

A Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Animal, promoveu na manhã desta sexta-feira, 30/06, o evento Um Dia no Parque e reuniu escolas, parceiros e a comunidade com uma programação especial de conscientização e cuidados com o meio ambiente.

A programação envolveu apresentações de estudantes, fanfarra, serviços de saúde e atualização de cartão de vacina, feira de troca, jogos e brincadeiras, adoção responsável de pets, trilha de orientação, além da exposição de animais empalhados da fauna brasileira com apoio da Polícia Militar Ambiental.

Foram também disponibilizados ecopontos para recolhimento de papel, metal, vidro, plástico, medicamentos vencidos, lâmpadas queimadas, óleo usado e eletrônicos.

Superando Desafios

Na ocasião também foram entregues homenagens aos atletas do projeto Superando Desafios pelo destaque nas competições estaduais e nacionais que têm conquistado. Na oportunidade, o prefeito José Roberto de Paiva Gomes também aproveitou para parabenizar os atletas, familiares e professores envolvidos no projeto, e entregar uma homenagem em sinal de reconhecimento pelas conquistas e exemplo de superação que representam para todos que buscam alcançar seus sonhos.

A Prefeitura de Três Corações agradece toda equipe organizadora, estudantes, servidores, parceiros e a comunidade pelo envolvimento em mais este evento voltado à preservação e à proteção do meio ambiente!

