Prefeitura de Três Corações lança plataforma de atendimento digital para serviços da construção civil

Foto: Prefeitura de Três Corações

Na tarde desta quinta-feira, 17/08, a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano realizou o lançamento da plataforma Aprova, que vai modernizar e agilizar pedidos, documentações e propostas ligadas a projetos da construção civil no município.

Na oportunidade foi apresentado aos servidores da pasta, engenheiros, arquitetos, analistas e profissionais da área as novidades da plataforma e os benefícios que ela traz tornando o processo mais ágil, confiável e transparente. O lançamento foi realizado no Plenário da Câmara Municipal com a presença do Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Rafael Fagundes, dos vereadores Vinicius Pinto Dutra e Weverton Aguiar Expedito, e do implantador da Aprova Digital, Pedro Moreno Macoris.

A partir de segunda-feira, 21 de agosto, seis tipos de serviços já poderão ser solicitados de maneira 100% digital e online através do novo sistema:

Alvará de Construção, Certidão de Numeração, Certidão de Desmembramento, Certidão de Desdobro, Certidão de Remembramento e Carta Habite-se.

Nesta sexta-feira, 18/08, às 9h, acontecerá o treinamento online e ao vivo pelo youtube da Aprova: link.aprova.com.br/trescoracoes. Durante a transmissão os participantes poderão tirar dúvidas e aprender a fazer a emissão digital dos processos da SEPLAN.

Para conhecer o sistema, acesse trescoracoes.aprova.com.br e faça o cadastro gratuitamente. Em caso de dúvidas na utilização, é possível recorrer ao suporte técnico da própria plataforma, que funciona em horário comercial.

Fonte: Prefeitura de Três Corações