Prefeitura de Três Corações e Unincor realizam Mesa de Debate sobre Meio Ambiente

Foto: Prefeitura de Três Corações

Nesta quinta-feira, 6 de junho, a Prefeitura de Três Corações, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Animal – SEMMADA, em parceria com o curso de Direito do Unincor, promoverá uma mesa de debate sobre o tema “Meio Ambiente, minha casa, meu lar: as interfaces de cuidar”. O evento, que é aberto ao público, ocorrerá no auditório do Unincor, com início às 19h. A entrada é gratuita e o acesso é pelo portão lateral, na entrada do Colégio de Aplicação.

A mesa de debate faz parte das comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. O objetivo é discutir o cuidado ambiental, ressaltando a importância da preservação e o impacto das ações individuais e coletivas na construção de um ambiente sustentável.

Fonte: Prefeitura de Três Corações