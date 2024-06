Prefeitura de Três Corações contrata nova empresa de coleta de lixo

Empresa já tem 15 anos de mercado e já executa trabalhos para municípios da região metropolitana e no sul de Minas, como Poços de Caldas, por exemplo.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, assinou nesta manhã, 28/06, a ordem de serviço para o início do trabalho da nova empresa responsável pela Coleta de Lixo de Três Corações.

O novo contrato foi assinado com a Liarth – Limpeza Urbana. A empresa já tem 15 anos de mercado e já executa trabalhos para municípios da região metropolitana e no sul de Minas, como Poços de Caldas, por exemplo.

A equipe de coletores e motoristas já está toda uniformizada, devidamente equipada com os kits de EPIs, para o início dos trabalhos. Acompanharam as atividades no início desta manhã, os secretários municipais de Obras e Serviços Públicos, Marcio Henrique de Oliveira Pereira; juntamente com o adjunto da pasta, Carlos Alberto Chagas; de Meio Ambiente e Defesa Animal, Nelson Delú Filho; de Mobilidade Urbana e Segurança Pública, Paulo Valério; além do diretor da empresa Igor Eduardo Pinto; do representante jurídico da empresa Renan Pereira de Oliveira; funcionários e servidores municipais.

Em Três Corações, a empresa terá disponível cinco caminhões. As rotas serão realizadas nos períodos da manhã e tarde, conforme o cronograma de cada bairro. A cidade recolhe cerca de 45 toneladas de lixo todos os dias que são encaminhados para o devido descarte no aterro sanitário.

A Prefeitura de Três Corações agradece o empenho de todos os servidores que trabalharam incansavelmente para regularizar o serviço da coleta do lixo no município, enquanto os trâmites legais para a contratação da nova empresa eram executados. O serviço da coleta do lixo é de extrema importância e deve ser realizado com responsabilidade e compromisso. Desejamos boas-vindas à nova empresa e seguimos orientando e fiscalizando o trabalho para que o melhor serviço seja realizado em prol da população tricordiana.

Fonte: Prefeitura de Três Corações