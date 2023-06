Prefeitura de São Lourenço realiza 3º Encontro de Bandas

O 3º Encontro de Bandas Marciais em São Lourenço foi um verdadeiro sucesso, celebrando a música, o talento e a dedicação desses músicos extraordinários.

Foto: Prefeitura de São Lourenço

No último domingo, dia 25 de junho, São Lourenço foi palco de um evento grandioso e emocionante: o 3º Encontro de Bandas. O dia foi repleto de música, talento e energia contagiante, com a participação de 16 bandas, de vários lugares de Minas Gerais e de São Paulo, e com mais de 400 músicos.

Guardiãs de uma tradição de longa data, as bandas possuem a importante missão de alegrar as comemorações cívicas e religiosas das cidades mineiras, além de promover a música popular brasileira.

Esse Encontro já não ocorria em São Lourenço há mais de 12 anos, e agora faz parte de um projeto de resgate e valorização da nossa cultura artística e musical, realizado pelo Governo Municipal, através da Secretaria de Cultura e Patrimônio.

Desde cedo, nossa cidade estava tomada por uma atmosfera vibrante, com músicos afinando seus instrumentos e se preparando para uma apresentação memorável. As ruas foram tomadas pelo som dos metais, das percussões e dos instrumentos de sopro, anunciando o evento em um desfile que saiu do estacionamento do Parque das Águas e foi em direção à Praça da Estação.

Já na Praça Doutor Ismael Souza (Praça da Estação), as bandas se apresentaram em rodízio durante todo o domingo.

À medida que as bandas se revezavam nas apresentações, uma verdadeira sinfonia tomava forma. Cada grupo trazia consigo sua própria identidade e estilo, proporcionando uma experiência diversificada para o público presente, que estava visivelmente encantado. Famílias inteiras, amigos, turistas e moradores de São Lourenço e região se reuniram para prestigiar os talentosos músicos, que proporcionaram um espetáculo para ser lembrado.

Entre todas as bandas estava também a Sociedade Musical Antônio de Lorenzo, Patrimônio Imaterial de São Lourenço, banda anfitriã do evento, presidida pela Srª Gilsea Gonzaga Pereira, que se emocionou com evento e agradeceu a todos por essa realização.

Segundo a Secretária de Cultura e Patrimônio, Renata Prado, a retomada do Encontro de Bandas, depois de tantos anos, tem o objetivo de incentivar e valorizar um dos principais elementos da identidade cultural mineira, além de fortalecer os laços entre as corporações musicais. “Agradeço imensamente todo o apoio do prefeito Lessa, que nunca disse não à cultura, ao contrário, cumpriu seu compromisso de governo e tem destinado recursos para transformar a cultura e o patrimônio de nossa cidade. Quero agradecer a equipe da cultura que não mediu esforços para que pudéssemos estar aqui hoje. Muito obrigada! ”, agradece a Secretária.

Ao final do dia, com a última nota ressoando pelo ar, ficou a sensação de dever cumprido e de um evento que superou todas as expectativas. O 3º Encontro de Bandas Marciais em São Lourenço foi um verdadeiro sucesso, celebrando a música, o talento e a dedicação desses músicos extraordinários.

Fonte: Prefeitura de São Lourenço