Prefeitura de São Lourenço inaugura Ciclovia Ramon Fernandes Ensá

Ciclovia tem cerca de 1,2 quilômetros de extensão.

Foto: Prefeitura de São Lourenço

O Governo Municipal de São Lourenço tem a satisfação de inaugurar a “Ciclovia Ramon Fernandes Ensá”, com cerca de 1,2 quilômetros de extensão. Essa iniciativa não apenas promove a mobilidade sustentável para os entusiastas do ciclismo, mas também desempenha um papel crucial na preservação de vidas, oferecendo mais segurança aos cidadãos e contribuindo para a redução de congestionamentos e acidentes de trânsito.

A ciclovia, dedicada à memória do patriarca Sr. Ramon Fernandes Ensá, é uma justa homenagem que destaca sua contribuição, dignidade e o orgulho que sua família sente por sua herança. Durante a cerimônia de inauguração, familiares do Sr. Ramon estiveram presentes para receber as merecidas homenagens.

Cada pedalada ao longo desta via representa não apenas uma jornada pela sustentabilidade, mas também uma viagem pelas histórias e memórias que perpetuam a honra da família Ramon em São Lourenço. A Ciclovia Ramon Fernandes Ensá é, portanto, um marco significativo que une tradição, segurança e mobilidade na comunidade.

Fonte: Prefeitura de São Lourenço