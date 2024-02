Prefeitura de Santana da Vargem realiza mutirão de Aedes aegypti

Chamada à ação: No dia 23 de fevereiro, véspera do mutirão, convidamos toda a comunidade a colocar para fora de casa todos os materiais que possam acumular água.

Foto: Prefeitura de Santana da Vargem

Neste 24 de fevereiro, das 7 às 12h, Santana da Vargem se une em um grande mutirão pela saúde e bem-estar de nossa comunidade.

Agentes de endemias, de saúde, equipes de limpeza e da Secretaria de Obras percorrerão nossos bairros em uma força-tarefa de limpeza para eliminar focos do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Chamada à ação: No dia 23 de fevereiro, véspera do mutirão, convidamos toda a comunidade a colocar para fora de casa todos os materiais que possam acumular água. Nossa equipe passará recolhendo esses itens, ajudando assim a eliminar os possíveis criadouros do mosquito.

Não deixe para depois: limpe seu quintal, participe das ações de conscientização e ajude a proteger sua família e vizinhos.

Fonte: Prefeitura de Santana da Vargem