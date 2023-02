Prefeitura de Pouso Alegre segue com plantões para pavimentação asfáltica das vias da cidade

Prefeitura informa que todas as vias citadas serão interditadas e devidamente sinalizadas no período de realização dos serviços.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre.

Nesta sexta-feira (10), sábado (11) e domingo (12), a região do centro receberá serviços de manutenção e pavimentação asfáltica das vias, dando sequência ao cronograma de ações da Prefeitura.

“Os serviços realizados na região central serão em horários de pouco movimento para reduzir os impactos no trânsito e também na rotina daqueles que precisam transitar nesses locais. Estamos realizando essa força tarefa para executar os serviços que foram prejudicados pelas chuvas”, destaca o Prefeito Cel Dimas.

Nesta sexta-feira (10), em período noturno, a recomposição asfáltica acontecerá no cruzamento da Av. Doutor Lisboa com a Av. Vicente Simões, no entorno da Casa da Cultura Menotti Del Picchia (antiga estação).

No sábado (11), também em período noturno, será realizada manutenção da Av. Doutor Lisboa, no trecho compreendido entre as Ruas Bernardino de Campos e Marechal Deodoro.

Já neste domingo (12), as manutenções serão realizadas no período da tarde e acontecerão próximas ao Mercado Municipal, especialmente na Av. Duque de Caxias.

A Prefeitura informa que todas as vias citadas serão interditadas e devidamente sinalizadas no período de realização dos serviços. O município ressalta que os motoristas precisam manter a atenção e cautela ao trafegar pelos trechos nos horários em que as obras estejam sendo realizadas.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre.