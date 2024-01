Prefeitura de Pouso Alegre retoma atendimentos do Castramóvel

O veículo foi repaginado no ano passado para realizar o procedimento que garante o controle populacional de cães e gatos.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura retomou os atendimentos do Castramóvel, garantindo castração segura e de qualidade para cães e gatos de tutores interessados.

O veículo foi repaginado no ano passado para realizar o procedimento que garante o controle populacional de cães e gatos. Em 2024 os trabalhados tiveram início na Zona Rural, bairro Cruz Alta, atendendo ainda, os bairros vizinhos como Algodão, Ferreiras, Massaranduba e outros.

Como Castrar meu pet?

– A castração é realizada apenas com agendamento prévio que deve ser realizado pelo tutor/responsável no Departamento Municipal de Defesa Social localizado na Avenida Abreu Lima nº 84, no Centro da cidade ou no Centro de Bem Estar Animal, no bairro Algodão/ZR;

– Para o cadastro é necessário levar cópia do RG, CPF e do Comprovante de Residência.

Dúvidas

Para obter outras informações, os interessados podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 3449-4317 e o Centro ou no Centro de Bem Estar Animal pelo telefone 3449-4020.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre