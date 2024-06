Prefeitura de Pouso Alegre recebe grande quantidade de medicamentos 

Mais de 200 volumes, contendo uma variedade de medicamentos, insulina e outros, chegaram ao Centro de Abastecimento Farmacêutico da Secretaria Municipal de Saúde.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Pouso Alegre, uma cidade de mais 152 mil habitantes, localizada no sul de Minas Gerais, enfrenta e cumpre um desafio crucial no que diz respeito à aquisição e distribuição de medicamentos, com responsabilidade e seriedade. O sistema de aquisição de compras de medicamentos é um processo complexo, minucioso, guiado por licitações e regulamentações, que visam garantir não apenas o investimento público, mas, principalmente, a segurança e o bem-estar da população.

O processo

Toda aquisição de medicamentos em Pouso Alegre passa pelo rigoroso processo das licitações, essencial para garantir a transparência e a eficiência na utilização dos recursos públicos, variando de acordo com a modalidade.

Recentemente, a Prefeitura de Pouso Alegre recebeu uma grande quantidade de medicamentos provenientes das licitações realizadas neste ano. Entre os dias 10 e 12 deste mês, mais de 200 volumes, contendo uma variedade de medicamentos, insulina e outros, chegaram ao Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF) da Secretaria Municipal de Saúde.

Destes medicamentos, a insulina merece destaque especial. O diabetes mellitus (DM) consiste em um distúrbio metabólico persistente, decorrente de deficiência na produção de insulina ou na sua ação, ou em ambos os mecanismos, ocasionando complicações em longo prazo. Por isso, por determinação do Ministério da Saúde, as insulinas são distribuídas pela Farmácia Popular e pelos Municípios, juntamente com os insumos. As insulinas possuem duas apresentações:

1- Em caneta de insulina, para pessoas com até 19 anos e acima de 40 anos e

2- Em frasco de insulina, sem limitação etária.

Visando, assim, ampliar o acesso e garantir o cuidado com a saúde de toda a população.

Distribuição e responsabilidade

A responsabilidade pela distribuição dos medicamentos é do Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF) da Secretaria Municipal de Saúde, que abastece todas as farmácias públicas municipais, incluindo unidades como a UPA, Pronto Atendimento, Consultório de Rua, CAPS, SAD, UBS e outras.

Além disso, há um setor específico na Secretaria de Saúde para o atendimento de pacientes judicializados, garantindo assistência nos casos em que a lei determina o fornecimento via judicial, prestando o suporte necessário para atender as demandas judicializadas das ações na esfera municipal sob alçada exclusiva ou solidária com o ente estadual e federal.

O papel da assistência farmacêutica

Todo esse trâmite é viabilizado graças à Assistência Farmacêutica, um conjunto de atividades destinadas a apoiar as ações de saúde demandadas pela comunidade. Desde o abastecimento até o acompanhamento e avaliação da utilização dos medicamentos, a Assistência Farmacêutica desempenha um papel fundamental na garantia da qualidade e eficácia terapêutica dos tratamentos.

A aquisição e distribuição de medicamentos em Pouso Alegre representam um desafio complexo, porém fundamental para garantir o acesso da população a tratamentos adequados e de qualidade. O compromisso da Prefeitura e de todos os envolvidos nesse processo é evidente, demonstrando um esforço contínuo para promover o bem-estar e a saúde de todos os cidadãos.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre