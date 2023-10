Prefeitura de Pouso Alegre recebe documentação e projeto avança no Novo Parque e Bacia do Primavera

A Prefeitura tem realizado obras e projetos que incluem sistemas de drenagem para reduzir os prejuízos a população em períodos de chuvas.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura está dando andamento no tão sonhado projeto das obras do novo Parque que contará com a Bacia do Primavera. O desejo antigo está cada vez mais perto de se tornar realidade após o município receber nesta segunda-feira (9) a autorização da desapropriação dos terrenos para dar andamento nas obras.

“Esse é um momento importante. Anteriormente assinamos uma desapropriação e agora foram quatro. Com isso, temos todas as autorizações necessárias para seguir com a obra que vai amenizar os alagamento na região do Vale das Andorinhas e até mesmo na região central e Complexo Faisqueira para melhorar as condições de mobilidade, saúde e social das nossas famílias”, pontua o Prefeito Cel Dimas.

O Parque de Exposições será construído próximo a Via Noroeste na região do bairro Vale das Andorinhas e contará com uma bacia de retenção de águas pluviais com uma lagoa com extensão de 18.600m².

Alagamentos

A Prefeitura tem realizado obras e projetos que incluem sistemas de drenagem para reduzir os prejuízos a população em períodos de chuvas. A construção pretende captar e desviar grande parte do fluxo pluvial que hoje sobrecarrega o sistema existente. Além de trazer benefícios à população residente no entorno, reduzirá os custos do município com a manutenção de obras emergenciais, como constantes recuperações de pavimentos, limpeza urbana, assistência a desabrigados, ações judiciais de cidadãos que sofrem prejuízos financeiros.

“Nós estamos dando andamento a todas as obras que já estavam previstas. Essa é uma continuidade. Mas, seguimos com cautela, atentos a cada etapa, conforme prevê a legislação, como o rigorismo ambiental., que é o próximo passo e em seguida vem os recursos para de fato ser iniciada. Não podemos trabalhar pensando em eleição, mas sim no povo”, destaca o Prefeito.

Lazer

Além do importante papel de contenção de alagamentos, a obra é abrangente e conta com uma área total de 65.000m². O projeto conta com pista de caminhada, espaço multiuso para eventos de 11.000m², trilha ecológica, praça de alimentação, parque infantil, espaço pet, gramado para piquenique, estacionamento, banheiros, academia e área para prática de esportes com quadras de tênis, areia, vôlei e basquete.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre