Prefeitura de Pouso Alegre realiza treinamento de prevenção e combate ao assédio moral

É uma forma de violência que tem como objetivo desestabilizar emocional e profissionalmente o indivíduo

A Prefeitura está realizando um treinamento para prevenção e combate ao assédio moral. A capacitação foi iniciada nesta quinta-feira (23) e segue nos dias 24/11 e 01/12 para atender todos os servidores municipais.

O treinamento está sendo ministrado na Faculdade de Direito do Sul de Minas (FDSM) pelo Professor e Desembargador Federal do Trabalho no TRT da 2º Região – SP, Dr. Paulo Eduardo Vieira de Oliveira. “O objetivo do treinamento é conscientizar as pessoas de uma forma geral, tanto gestores, quanto os funcionários públicos da Prefeitura de Pouso Alegre sobre a importância de entender o que é o assédio moral, como ele se identifica e como ser evitado, além das penalidades. Esse é um tema que vai além da empresa, chega as escolas e em todos os núcleos da sociedade”, pontua o palestrante.

O assédio moral

A prática caracteriza-se por condutas repetitivas do agente que, excedendo os limites das suas funções, por ação, omissão, gestos ou palavras, tenham por objetivo ou efeito atingir a autoestima, a autodeterminação, a evolução na carreira ou a estabilidade emocional de outro agente, com danos ao ambiente de trabalho objetivamente aferíveis. É uma forma de violência que tem como objetivo desestabilizar emocional e profissionalmente o indivíduo e pode ocorrer por meio de ações diretas (acusações, insultos, gritos, humilhações públicas) e indiretas (propagação de boatos, isolamento, recusa na comunicação, fofocas e exclusão social).

