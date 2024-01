Prefeitura de Pouso Alegre realiza novas contratações na Rede Municipal

A importância desses cargos reside na composição do corpo profissional das unidades escolares para o início do ano letivo.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Na última quarta-feira (03), a Prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, deu continuidade ao processo de contratação para os cargos de professores, supervisores pedagógicos e orientadores educacionais. Estes profissionais, ligados à área da educação, desempenharão suas funções ao longo do ano de 2024, ocupando posições temporárias estabelecidas nos Editais 001/2023 e 002/2023, previamente publicados em agosto de 2023.

“Essas contratações refletem no nosso comprometimento em oferecer uma educação de alto nível, garantindo aos alunos da Rede Municipal um ambiente propício ao aprendizado e ao desenvolvimento integral. Juntos, estamos moldando um futuro sólido e promissor para nossa comunidade através da educação de qualidade”, enfatiza o Prefeito Cel Dimas.

A importância desses cargos reside na composição do corpo profissional das unidades escolares para o início do ano letivo. Isso visa garantir uma educação de alta qualidade aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, fortalecendo, assim, o sistema educacional do município.

É relevante ressaltar que mais de 600 profissionais serão contratados neste ano, demonstrando o comprometimento da gestão municipal em fortalecer e qualificar o ensino público oferecido à comunidade. Este passo reforça o compromisso com o desenvolvimento educacional e o investimento em profissionais capacitados para promover uma aprendizagem eficaz e significativa.

“O fortalecimento da educação municipal é um compromisso inegociável. Estamos investindo na qualidade do ensino ao trazer para nossa equipe esses profissionais comprometidos, selecionados criteriosamente para assegurar um ano letivo de excelência”, destaca a Secretária de Educação, Suelene Marcondes.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre