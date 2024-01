Prefeitura de Pouso Alegre realiza mudança no trânsito devido a obras na ponte da Rua Antônio Scodeler

Durante todo o processo, a área estará devidamente sinalizada, e é crucial que todos os sinais e orientações sejam rigorosamente respeitados.

A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, em conjunto com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, comunica à população sobre a importante obra de reconstrução da ponte da Rua Antônio Scodeler, próximo ao Posto Estilo, a ser iniciada nesta terça-feira (16). A intervenção exigirá a interdição total da via durante o período de execução dos trabalhos que devem durar aproximadamente 30 dias.

Para minimizar os impactos aos motoristas e pedestres, a orientação é que ao transitar pelo sentido centro-bairro da Rua Antônio Scodeler, somente será possível acessar o bairro Fátima III e os estabelecimentos localizados entre o Hipermercado Baronesa e a própria ponte, que estará em fase de obras.

Já os demais destinos situados após o canteiro de obras deverão ser alcançados através da Via Faisqueira. É importante observar que veículos pesados têm restrição de acesso às vias R. Moysés Lopes Filho e Rua Damião Rodrigues Ferraz. Recomenda-se que estes veículos sigam pela Via Faisqueira até seu término (após a empresa Trifer).

A obra, de extrema importância para a redução dos danos causados pelas chuvas na região, requer a colaboração e compreensão da população. Durante todo o processo, a área estará devidamente sinalizada, e é crucial que todos os sinais e orientações sejam rigorosamente respeitados.

A Prefeitura de Pouso Alegre agradece antecipadamente pela compreensão da população e reitera o compromisso em realizar intervenções que contribuam para o desenvolvimento e bem-estar da cidade.

Alteração na rota do transporte coletivo

Em razão das obras será necessário a alteração no trajeto do itinerário dos ônibus do transporte público coletivo no sentido Centro X Bairros e Bairros X Centro, conforme se vê pelo mapa ilustrativo abaixo:

Trajetos:

– Sentido Bairros: pela BR-459, acessando a Via Faisqueira até a rotatória da Rua Moyses Lopes Filho, na sequência o itinerário passa a ser normal via Rua Antônio Scodeler para os diversos bairros da região;

– Sentido Centro: pela Rua Antônio Scodeler, acessando a Rua Moyses Lopes Filho sentido Via Faisqueira/BR-459, na sequência itinerário normal via Av. Tuany Toledo até o centro.

– Obs.:

– somente dois pontos de paradas de embarque e desembarque deixaram de ser atendidos, demais pontos inalterados;

– os mesmos trajetos de itinerários serão adotados pelos ônibus de fretamento das empresas;

– preferencialmente a Rua Moyses Lopes Filho estará liberada para o trajeto de ônibus;

– melhorias de sinalização viária serão implementadas, proporcionando maior segurança e mobilidade no trânsito da região.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre