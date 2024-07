Prefeitura de Pouso Alegre realiza levantamento para fortalecer startups locais

A iniciativa faz parte do projeto Pouso Hub, que busca impulsionar o ecossistema de startups e promover o crescimento econômico local.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está promovendo um levantamento com o objetivo de conhecer melhor as startups da cidade e desenvolver ações específicas para apoiar esse público dinâmico e inovador. A iniciativa faz parte do projeto Pouso Hub, que busca impulsionar o ecossistema de startups e promover o crescimento econômico local.

Participe e ajude a transformar o futuro das startups

O levantamento é uma oportunidade para os empreendedores locais compartilharem informações sobre suas startups, desafios enfrentados e necessidades específicas. A partir dos dados coletados, a Prefeitura poderá ter ações mais eficazes, contribuindo para um ambiente de negócios mais favorável e competitivo.

Como participar

Os empreendedores podem participar do levantamento preenchendo o formulário disponível no link – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKEuPckrfCLEhqe0PzkLTY6xBteZhNfkeXsGAc5_GjEwCmig/viewform?pli=1 . A colaboração de todos é essencial para o sucesso do projeto, que visa não apenas mapear o cenário atual das startups, mas também identificar áreas de melhoria e oportunidades de desenvolvimento.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre