Prefeitura de Pouso Alegre realiza convênio com a PM para proporcionar mais segurança no trânsito

A Secretária Municipal de Trânsito e Transportes e a Polícia Militar vão trabalhar em parceria no planejamento e execução de ações de trânsito, autuações e aplicações de medidas administrativas

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

O Prefeito de Pouso Alegre, Cel Dimas assinou na tarde desta sexta-feira (30) o convênio entre a Prefeitura e PMMG. Este convênio permite que os órgãos trabalhem de forma integrada para contribuir para um trânsito mais seguro.

“O nosso objetivo é sempre fortalecer a segurança para a população, com foco na prevenção de acidentes e combate a infrações. Com este convênio, a Secretária Municipal de Trânsito e Transportes e a Polícia Militar vão trabalhar em parceria no planejamento e execução de ações de trânsito, autuações e aplicações de medidas administrativas”, explica o Prefeito Cel Dimas.

O Chefe do Estado-Maior da PMMG, Coronel Marcelo Ramos, pontua que “Agradecemos a Prefeitura de Pouso Alegre. Ações como essas com certeza são os diferenciais para que a Polícia Militar, junto à sociedade, possa fazer uma entrega de segurança e efetividade. Tenho certeza que os trabalhos na cidade serão muito bem realizados”. O Comandante da 17° RPM, Cel André Coli, e o Ten Cel Célio, Cmt do 20° BPM, estiveram presentes em BH e acompanharam a assinatura do convênio.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre