Prefeitura de Pouso Alegre realiza Carna Vai de Boa 2024

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Superintendência de Cultura, convida toda população para celebrar a festividade de carnaval de 2024, com inúmeros tradicionais bloquinhos. Este ano conta com a campanha “Carna Vai De Boa – Diversão com responsabilidade!”, visando destacar a importância da diversão consciente, abordando temas como saúde e segurança viária.



Caravana da Saúde:

Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura irá promover uma Caravana da Saúde com foco em orientações sobre a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e gravidez não planejada. A ação será do dia 06/02 ao dia 09/02, das 13h às 18h e visa garantir que, durante a festividade carnavalesca, a diversão seja saudável e consciente.

‌

Conscientização no Trânsito:

A gestão irá promover ações reforçando a divulgação sobre a segurança viária, incentivando o uso de cinto de segurança e alertando sobre os perigos de consumir álcool e dirigir.

‌

Programação dos blocos de carnaval:

O Carnaval em Pouso Alegre será muito animado, com diversos blocos para atender aos gostos variados. Confira algumas datas e horários:

‌

BLOCO CARNACARLINHO:

Dia 09 de fevereiro

Das 17:00 às 22:00

Sem percurso somente na Monsenhor Dutra – esquina com Cel Ribeiro de Abreu Nº 208

‌

BLOCO DO PINGUINHA:

Dia 10 de fevereiro

Das 10:00 às 21:45

Sem percurso somente na Praça Odilon Pacheco no Bairro São Camilo – Entrada gratuita

‌

BLOCO LEÕES DO HORTO:

10 de fevereiro

Das 13:30 às 20:00

Av. Tuany Toledo, 150 – Fátima, em frente ao banco Sicoob Copermec – Bloco privado

‌

SAPUCAIA NA FOLIA:

11 de fevereiro

Das 13h às 22h

Evento aberto das 13h às 16h

Local: Av. Alberto de Barros Cobra

‌Evento fechado das 16h às 22h

Local: Praça Alcides Mosconi (praça do CNEC)

Gratuito para crianças até 12 anos.

Vendas pelo Sympla ou na loja física The Beef Store (Posto São Paulo)

‌

BLOCO FOLIA DOS REIS:

11 de fevereiro

Das 14h às 22h00 (Desfile das 16h às 18h30)

Na Dr. João Beraldo, indo até a Vieira de Carvalho retornando até a Duque de Caxias e voltando para o Colégio São José.

‌

BLOCO DA VACA E O PINTO:

11 de fevereiro

Das 12h às 16h

O bloco irá se concentrar na rua José Ferreira Funchal (bairro São Camilo) e percorrerá até a Av. Dr. Lisboa – passando pela Av. Vicente Simões (em frente ao Alvoradão) e sobe a Av Dr. Lisboa até em frente ao restaurante Uyrapuru e retorna pela Dr. Lisboa e Vicente Simões até o posto 4 You onde acontece a famosa “ducha”. Enfim retorna ao barracão de onde iniciou a concentração.

‌

BLOCO FALA COMIGO:

11 de fevereiro

Das 10:00 às 21:45

Sem percurso somente na Praça Odilon Pacheco no Bairro São Camilo – Entrada gratuita.

‌

BLOCO DA LASSALETI:

12 de fevereiro

Das 13h às 22h

Sem percurso apenas na Praça João Pinheiro.

Contará com pontos de arrecadação de alimentos não perecíveis.

‌

BLOCO BARBAS DO PROFETA:

12 de fevereiro

Das 11h às 20h

Rua Claudinei Lopes da Silva, ao lado da Escola Creche Pro. menor Irmão Alexandre Unidade II, Bairro NS Pilar.

Haverá pontos de arrecadação de 1k de alimento não perecível ou 1kg de ração para cães ou gatos durante a festividade do bloco. Os itens arrecadados serão doados para entidade filantrópicas da cidade. Sendo elas:

– Escola creche Irmão Alexandre

– Movimento Social São José

– S.O.S Bichos Pouso Alegre.MG

‌

BLOCO DO BRAZUCAS:

13 de fevereiro

Das 14h às 22h

Evento fechado das 14h às 20h:

Eduardo Souza Gouvêia, 941 Parking – em frente ao Estádio do Manduzão

Percurso aberto a partir das 20h:

Rua Eduardo Souza Gouvêia e Rua B. Faz o retorno na rotatória da Dique 1 e volta pelas mesmas ruas.

‌A Prefeitura deseja a todos um Carnaval alegre e seguro, reforçando a importância de curtir as festividades com responsabilidade.

