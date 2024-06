Prefeitura de Pouso Alegre realiza Caravana da Saúde neste Sábado

A administração municipal está empenhada em promover continuamente ações que garantam serviços públicos de qualidade para todos os cidadãos.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, irá promover uma Caravana da Saúde neste sábado (08) das 8h às 12h na UBS Colina Santa Bárbara.

Essa iniciativa tem como objetivo fornecer atendimentos e orientações essenciais à população, visando o cuidado com a saúde de cada cidadão e a prevenção de doenças.

A ação oferece serviços e orientações para que todos possam cuidar melhor de sua saúde e estar cientes sobre quando procurar assistência médica, além de incentivar a manutenção de hábitos saudáveis.

Durante o evento, serão disponibilizados diversos serviços e orientações, incluindo:

* Aferição da pressão arterial e glicemia capilar;

* Acompanhamento do bolsa família;

* Atualização do cadastro para atendimentos pela Secretaria de Saúde;

* Auriculoterapia;

* Consultas com cardiologistas (mediante pré-agendamento);

* Consultas com clínico geral (mediante pré-agendamento);

* Consultas com ginecologista (mediante pré-agendamento);

* Eletrocardiograma;

* Orientações do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC);

* Orientação sobre saúde bucal;

* Orientação sobre dengue;

* Realização de atividades físicas;

* Realização de testes rápidos (HIV, Hepatite, sífilis);

* Sorteio de brindes;

* Vacinação.

Além disso, haverá entretenimento para as crianças, como brinquedos e pipoca, pintura facial, bem como outros serviços em parceria com as instituições de ensino superiores do municipio.

Ressaltamos que o cadastro pode ser realizado na unidade de saúde mais próximo e/ou na Secretaria de Saúde e é importante que esteja sempre atualizado para que a equipe consiga contatar o paciente.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre