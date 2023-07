Prefeitura de Pouso Alegre realiza ações de prevenção de incêndios Florestais na Reserva Biológica e Áreas de Preservação Permanentes

A Defesa Civil pede que a população denuncie ao presenciar alguém ateando fogo em mato ou informe sobre focos de incêndios.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Com o objetivo de prevenir queimadas, a Prefeitura de Pouso Alegre está realizando a manutenção dos aceiros ao redor da floresta do Parque Natural Municipal Professor Fernando Afonso Bonillo Fernandes, conhecido popularmente como Horto Florestal, e da Reserva Biológica nas proximidades do Morro do Cristo. As ações estão sendo executas pela Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura e Defesa Civil.

“Este tipo de ação é de suma importância na prevenção das queimadas, pois mesmo que o fogo chegue às áreas de pasto adjacentes, o aceiro impede que as chamas consigam alcançar a mata”, explica o Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Joel José de Faria.

Além disso, a Prefeitura, acompanhada da 7ª Companhia Independente dos Bombeiros e 14º Grupo de Artilharia de Campanha do Exercito Brasileiro, está fazendo rondas tanto nas divisas do parque quanto na área da Reserva Biológica, incluindo o acesso ao Cristo.

“O objetivo dessas rondas é o monitoramento periódico da área para prevenir possíveis crimes ambientais. Essas ações visam manter a integridade dessas áreas naturais protegidas no município, que abrigam importantes remanescentes de Mata Atlântica e é repleta de recursos naturais indispensáveis para a manutenção da qualidade ambiental da cidade e região”, pontua o Secretário de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Renato Garcia de Oliveira Dias.

Segundo o Coordenador da Defesa Civil, Aylton de Souza Alves, infelizmente os incêndios florestais são frequentes nessa época do ano. “Normalmente, quando o tempo está mais seco e a umidade do ar mais baixa. É neste momento também que os riscos de incêndios são maiores, o que exige atenção redobrada. Alguns incêndios não são acidentais e sim provocados, mas o fato é que todo tipo de queimada é extremamente prejudicial para o meio ambiente. Milhares de espécies animais e vegetais são perdidas, o que afeta diretamente o equilíbrio ambiental e a qualidade de vida de todos nós”.

Todo cidadão é um fiscal do meio ambiente. A Defesa Civil pede que a população denuncie ao presenciar alguém ateando fogo em mato ou informe sobre focos de incêndios.

A Prefeitura conta com o apoio da população para que denuncie crimes ambientais para:

Defesa Civil de Pouso Alegre – 3449-4317 e 199

Corpo de Bombeiros – 193

Polícia Militar – 190

Polícia Militar do Meio Ambiente – 3429-6300

17ª Regional de Defesa Civil (REDEC) – 3429-6700.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre