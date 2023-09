Prefeitura de Pouso Alegre realiza 2º Audiência Pública de Mobilidade Urbana

PlanMob tem como prioridade adequar o tráfego das vias priorizando os não-motorizados e coletivos

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Nesta terça-feira (05), a Prefeitura, por meio da Secretaria de Trânsito e Transportes, realizou a 2º Audiência Pública, na Faculdade de Direito do Sul de Minas, buscando discutir com a população melhorias que podem ser promovidas na cidade.

Durante esta 2º audiência, inúmeras pautas foram apresentadas e discutidas, dentre elas, o diagnóstico do Plano de Mobilidade — PlanMob, que tem como prioridade adequar o tráfego das vias priorizando os não-motorizados e coletivos, reduzir os acidentes no trânsito e preparar a cidade para os próximos 10 anos, de forma compatível com o Plano Diretor e o Desenvolvimento Econômico do município com medidas de curto, médio e longo prazo.

O Secretário de Trânsito e Transportes salienta que “a Audiência Pública é uma etapa importante para a construção do Plano de Mobilidade, que são diretrizes para o município tornar trânsito mais sustentável para a comunidade ao longo do tempo. Por meio da audiência, temos a participação do público de forma geral, fornecendo informações para o município planejar e desenvolver ações e metas para atender a população com eficácia e segurança”.

Pesquisa

O Engenheiro-chefe da equipe responsável pela elaboração do PlanMob, Ricardo Medanha Ladeira, pontua que “O processo participativo é fundamental para o Plano de Mobilidade, e este é essencial para a cidade, buscando preparar o município para uma melhor mobilidade, com expectativas de crescimento do município e da população. Tudo isso deve ser feito em conjunto com a população que é quem precisa dessa mobilidade e pode auxiliar no diagnóstico, pontuando adversidades que acontecem em todo setor de mobilidade, seja a pé, de bicicleta, transporte coletivo, individual ou qualquer outro”.

Foram realizadas pesquisas domiciliares (voltadas para origem e destino domiciliar) e diversas pesquisas de campo a respeito das contagens volumétricas de veículos, velocidade e retardamento, entrevistas com ciclistas, fluxo de pedestres, embarque e desembarque de passageiros no transporte público coletivo, análise da operação de logística de cargas devido à grande atração de veículos pesados dentro do perímetro urbano, dentre outras análises, para diagnóstico de cenários futuros e definição de estratégias adequadas.

A partir desse diagnóstico, serão planejadas as ações e diretrizes que constarão no plano Mobilidade Urbana.

Opinião pública

“A audiência Pública é um ambiente democrático importante, onde a população tem a oportunidade de participar, contribuindo para a elaboração desse plano de mobilidade, e eu na condição de cadeirante, me sinto honrado em cooperar com sugestões e ideias de melhorias na acessibilidade para pessoas com deficiência, pessoas idosas, com dificuldades na locomoção e pais com carrinho de bebê. É nítido que a Prefeitura busca ouvir as demandas de toda população, muitas colocadas em pauta serão analisadas e algumas já estão sendo realizadas, como a revitalização das calçadas na área central da cidade, que vai beneficiar inúmeras pessoas. Caminharmos juntos visando melhorar a mobilidade é fundamental”, pontua o Presidente da Associação Acessibilidade e Ação, Fernando de Souza Rodrigues Dias.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre