Prefeitura de Pouso Alegre promove rodas de conversa sobre benefícios sociais

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Secretaria de Políticas Sociais, através do Cadastro Único e CRAS, está realizando um importante roda de conversas com a população, visando esclarecer dúvidas e explicar os benefícios vinculados ao Cadastro Único, como Tarifa Social, Bolsa Família, Carteirinha do Idoso e outros benefícios relacionados ao Cadastro.

A ação está sendo feita em todos os CRAS e também sendo levada para os bairros rurais. Confira a programação:

21/11 – 09h, Bairro do Curralinho

21/11 – 14h, Maçaranduba

22/11 – 14h, Ferreiras

27/11 – 09h, Algodão

29/11 – 09h, Bairro Cajuru

29/11 – 14h, Bairro Pantano

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre