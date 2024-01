Prefeitura de Pouso Alegre promove licitação para implantação de energia solar

O prédio escolhido para a instalação da microgeração fotovoltaica é a Superintendência Municipal de Gestão de Recursos Materiais.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre anuncia uma iniciativa visionária e inovadora ao promover uma licitação para a contratação de uma empresa especializada na execução do projeto de implantação de microgeração fotovoltaica. O processo está em andamento e inclui o fornecimento de materiais, instalação e mão de obra, representando um passo significativo em direção à sustentabilidade e eficiência energética no município.

O prédio escolhido para a instalação da microgeração fotovoltaica é a Superintendência Municipal de Gestão de Recursos Materiais. O Prefeito Cel Dimas enfatizou que o uso de energia é imprescindível para a prestação de serviço de qualidade, sendo necessário para iluminação, segurança, refrigeração e o funcionamento de diversos equipamentos.

O Prefeito Cel Dimas explicou que os gastos com o consumo de energia elétrica representaram uma parcela significativa do custeio anual da Prefeitura. “É imperativa a necessidade de investimentos que visem à redução desses custos, como os investimentos em geração de energia fotovoltaica”.

Além dos benefícios econômicos, o projeto visa também contribuir para a preservação ambiental. A geração de energia elétrica por meio de fontes limpas e renováveis, como a solar, é uma forma viável de reduzir o impacto ambiental local. O estado de Minas Gerais, com seu recurso solar abundante, é particularmente propício para essa iniciativa.

O Prefeito Cel Dimas destacou o caráter piloto do projeto e sua importância para futuras implementações em outras unidades municipais. “Esta iniciativa servirá como um piloto para estudarmos a viabilidade de implementar sistemas semelhantes em todas as unidades municipais, incluindo unidades de saúde, educação e outras”, ressalta.

O procedimento licitatório é em caráter de pregão eletrônico e a abertura das propostas comerciais está agendada para esta sexta-feira (12). Os recursos destinados a esse projeto são provenientes do orçamento próprio do município.

A Prefeitura de Pouso Alegre reitera seu compromisso com a inovação, sustentabilidade e eficiência, buscando soluções que promovam o bem-estar da população e o cuidado com o meio ambiente. O projeto de microgeração fotovoltaica é mais um passo nessa direção, alinhado com as práticas modernas de gestão pública.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre