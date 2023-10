Prefeitura de Pouso Alegre promove evento em comemoração ao dia do Servidor Público

A ação foi promovida visando homenagear os mais de 5 mil servidores que contribuem para o desenvolvimento de Pouso Alegre

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Gestão de Pessoas em parceria com a Secretaria de Saúde, promoveu nesta segunda-feira (30) um evento em comemoração ao dia do Servidor Público celebrado oficialmente dia 28 de outubro.

“Valorizamos quem cuida da nossa cidade, nenhum município, estado ou país funciona sem seu quadro de servidores públicos, responsáveis pelos diversos serviços oferecidos para os cidadãos. Portanto, é essencial exaltar o papel de cada um dos funcionários que prestam serviço com a meta de sempre entregar qualidade, com responsabilidade e dedicação à população. A dedicação dos servidores públicos é a força motriz por trás de uma sociedade que está evoluindo para ser e para entregar cada vez o melhor à população”, destaca o Prefeito Cel Dimas.

O evento aconteceu das 8h às 12h no Salão do Júri, na Faculdade de Direito do Sul de Minas (FDSM) e contou com palestras, ginástica laboral, coffee break, vacinas para Tétano, Hepatite B e Covid, aferição de pressão, teste de glicemia e brindes.

“Eu trabalho na Prefeitura há mais de 30 anos e minha experiência sempre foi relevante, sempre trabalhei na área da educação e nunca pensei em trocar por outro setor. No início era apenas o ensino infantil e logo fomos ampliando, cada dia mais, bem como eu fui evoluindo e continuo crescendo nesse meio, sempre buscando ofertar o melhor para nossas crianças. Ver o brilho nos olhos dos nossos estudantes e de seus pais é algo imensamente gratificante”, pontua a Secretária de Educação, Suelene Marcondes.

A ação foi promovida visando homenagear os mais de 5 mil servidores que contribuem para o desenvolvimento de Pouso Alegre, sendo responsáveis pela promoção da cidadania e fortalecimento da democracia.

“Sou servidora pública desde 2003 e em 2006 passei a trabalhar no Centro de Combate ao Tabagismo, e para mim é algo gratificante. Nosso objetivo no centro é lutar pela prevenção tratamento e recuperação, e durante os anos já auxiliamos diversas pessoas com casos distintos a cuidarem melhor da saúde e deixar esse vício. Trabalhar para levar o melhor para a sociedade é um desafio, mas que vale a pena, é muito gratificante”, pontua uma das funcionárias do Centro de Combate ao tabagismo, Noemia Pereira Martins.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre