Prefeitura de Pouso Alegre Promove Carnaval 2024

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Com a chegada do Carnaval, a Prefeitura de Pouso Alegre convida os cidadãos para celebrar a festividade com a campanha “Carna Vai de Boa – Diversão com Responsabilidade!”. Além dos tradicionais bloquinhos, o município destaca a importância da diversão consciente, abordando temas como segurança viária e saúde.

Conscientização no Trânsito:

A Prefeitura irá reforçar a divulgação sobre segurança viária, incentivando o uso do cinto de segurança e alertando sobre os perigos de consumir álcool e dirigir.

Campanha de Saúde:

Em parceria com profissionais da saúde, a Prefeitura promoverá informações sobre a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e gravidez não planejada. A ideia é garantir que, durante o Carnaval, a diversão seja saudável e consciente.

Agenda dos Blocos:

O Carnaval em Pouso Alegre terá uma programação animada, com diversos blocos para atender aos gostos variados. Confira algumas datas e horários:

BLOCO DO PINGUINHA:

Dia 10 de fevereiro

Das 10:00 às 21:45

Sem percurso somente na Praça Odilon Pacheco no Bairro São Camilo – Entrada gratuita

BLOCO LEÕES DO HORTO:

10 de fevereiro

Das 13:30 às 20:00

Av. Tuany Toledo, 150 – Fátima, em frente ao banco Sicoob Credivass – Bloco privado

SAPUCAIA NA FOLIA:

11 de fevereiro

Das 13h às 22h

Evento aberto das 13h às 16h

Local: Av. Alberto de Barros Cobra

Evento fechado das 16h às 22h

Local: Praça Alcides Mosconi (praça do CNEC)

Gratuito para crianças até 12 anos.

Vendas pelo Sympla

‌

BLOCO FOLIA DOS REIS:

11 de fevereiro

Das 16h às 18h30

Na Dr. João Beraldo, indo até a Vieira de Carvalho retornando até a Duque de Caxias e voltando para o Colégio São José.

BLOCO DA VACA E O PINTO:

11 de fevereiro

Das 12h às 22h

O bloco irá se concentrar na rua José Ferreira Funchal (bairro São Camilo) e percorrerá até a Av. Dr. Lisboa – passando pela Av. Vicente Simões (em frente ao Alvoradão) e sobe a Av Dr. Lisboa até em frente ao restaurante Uyrapuru e retorna pela Dr. Lisboa e Vicente Simões até o posto 4 You onde acontece a famosa “ducha”. Enfim retorna ao barracão de onde iniciou a concentração.

‌

BLOCO FALA COMIGO:

11 de fevereiro

Das 10:00 às 21:45

Sem percurso somente na Praça Odilon Pacheco no Bairro São Camilo – Entrada gratuita.

BLOCO DA LASSALETI:

12 de fevereiro

Das 13h às 22h

Sem percurso apenas na Praça João Pinheiro.

Contará com pontos de arrecadação de alimentos não perecíveis.

BLOCO BARBAS DO PROFETA:

12 de fevereiro

Das 11h às 20h

Rua Claudinei Lopes da Silva, ao lado da Escola Creche Pro. menor Irmão Alexandre Unidade II, Bairro NS Pilar.

BLOCO DO BRAZUCAS:

13 de fevereiro

Das 14h às 22h

Evento fechado das 14h às 20h:

Eduardo Souza Gouvêia, 941 Parking – em frente ao Estádio do Manduzão

Percurso aberto a partir das 20h:

Rua Eduardo Souza Gouvêia e Rua B. Faz o retorno na rotatória da Dique 1 e volta pelas mesmas ruas.

A Prefeitura deseja a todos um Carnaval alegre e seguro, reforçando a importância de curtir as festividades com responsabilidade.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre