Prefeitura de Pouso Alegre participa de Simpósio de Proteção à Vulnerabilidade

Na manhã deste sábado (25) a Prefeitura, por meio da Secretaria de Políticas Sociais, participou do 201º Simpósio “Proteção à vulnerabilidade – Políticas Públicas Existentes”, promovido pela Faculdade de Direito do Sul de Minas.

A Prefeitura foi representada pela Secretária de Políticas Sociais, Marcela Reis Severino do Nascimento, pela Gerente de Proteção Social Especial, Paula Souza e o Assistente Social, André Ferreira Martins.

O evento foi voltado à prática docente e contou também com público externo no formato on-line e teve como objetivo trazer conhecimento aos alunos e a população em geral sobre as políticas públicas que são ofertadas pelo Município às pessoas que se encontram com alguma Vulnerabilidade Social, bem como esclarecer sobre as situações que caracterizam a vulnerabilidade, orientações sobre como e onde a Prefeitura dispõe o atendimento.

“Tivemos a oportunidade de explanar sobre os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais que o município oferta como política pública de assistência social. Uma ocasião significativa na qual conseguimos dar maior visibilidade às ações e frentes de trabalho que vem sendo realizadas pela Prefeitura para as pessoas em situação de vulnerabilidade social”, destaca Marcela.

