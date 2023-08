Prefeitura de Pouso Alegre oferece leite especial gratuito para crianças

Os leites especiais fornecidos são Nan Comfor ou Aptamil Premium, para famílias carentes que tenham crianças que necessitem deles, mediante comprovação médica.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A alimentação saudável é fundamental para todos os momentos da vida, principalmente para os bebês que estão em fase de desenvolvimento. Muitos deles precisam de leites especiais para o fortalecimento da saúde. Pensando nas crianças e famílias que não têm condições de arcar com os altos custos, a Prefeitura oferece o leite especial de forma gratuita.

“O nosso objetivo é que o maior número de bebês tenha acesso ao alimento mais completo que atenda às necessidades nutricionais que possuem. A realidade é que estes leites possuem um custo alto e muitas mães, pais e responsáveis não têm condições de pagar. Com esta ajuda, as crianças tem o alimento que protege o sistema imunológico contra doenças e ajuda a se desenvolverem de forma saudável”, pontua o Prefeito Cel Dimas.

Em 2022 foram distribuídas 1.900 latas, atendendo a 634 crianças que necessitavam fazer uso do leite especial. Já no ano de 2023, foram ofertadas cerca de 2.100 latas, que corresponde ao total de 700 crianças beneficiadas com o leite especial.

Ana Claudia da Silva Santos é mãe de gêmeos e conta que “é muito difícil comprar leite para os dois, eu não teria condições. É muito importante essa ajuda. Os meus filhos estão bem, estão gordinhos. É uma ajuda que não sei como agradecer”.

Os leites especiais fornecidos são Nan Comfor (para crianças de 0 a 6 meses completos ) ou Aptamil Premium (para crianças de 7 meses a 01 ano completo), para famílias carentes que tenham crianças que necessitem deles, mediante comprovação médica.

Como receber?

Para o recebimento é preciso procurar o CRAS mais próximo e apresentar os seguintes documentos:

– Receita médica justificando a necessidade do Leite Especial;

– Documentos pessoais dos pais da criança ou responsável legal: RG, CPF e Certidão de Casamento, se houver;

– Certidão de Nascimento da(s) criança(s) em questão;

– Cópia do Cartão Nacional de Saúde dos pais ou responsável legal e da criança;

– Comprovante de residência: conta de água ou luz ou telefone ou guia de IPTU;

– Comprovante de renda (Carteira de Trabalho ou qualquer outra documentação que comprove sua renda formal ou informal – no caso da pessoa desempregada deve ser apresentada a carteira de trabalho mesmo, mesmo que sem registro atual ou documentação do antigo emprego);

– Residir no Município de Pouso Alegre/MG;

– Demonstrar frequência escolar da criança ou adolescente que esteja em idade escolar, se houver na casa;

– Apresentação da carteirinha de vacinação da criança e de todas as crianças e adolescentes da casa.

Como conseguir a receita médica?

1º Passo: Vá pessoalmente até a Unidade Materno Infantil, na Policlínica do Bairro São Geraldo;

2º Passo: Marque uma consulta com o médico e Assistente Social responsáveis pelos pedidos de Leite Especial;

3º Passo: Se o seu pedido for aceito, leve a documentação que será entregue até o seu CRAS de Referência;

4º Passo: O Assistente Social do CRAS fará uma entrevista com você;

5º Passo: Se o seu pedido for aceito, aguarde um contato telefônico da Sede da Secretaria Municipal Políticas Sociais marcando a data e local para retirada do Leite Especial.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre