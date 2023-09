Prefeitura de Pouso Alegre oferece atividades gratuitas na Estação Cidadania

As ações são para todas as idades e para participar basta ir ao local no dia e horário das aulas e procurar o professor

A Prefeitura promove parcerias e oferece diversas atividades gratuitas visando beneficiar a população através de esportes, ginásticas e danças.

“Essas atividades trazem inúmeros benefícios para a saúde física e mental de cada pessoa, amplia a autoconfiança e resiliência, independentemente da idade. Por este motivo, oferecemos atividades gratuitas para várias idades, visando sempre beneficiar os cidadãos pouso-alegrenses”, pontua o Prefeito Cel Dimas.

As ações são para todas as idades e para participar basta ir ao local no dia e horário das aulas e procurar o professor. Confira abaixo:

VÔLEI

– segunda feira das 16h às 20h,

– quarta feira das 16h às 18h,

– quinta-feira das 14h às 19h.

Meninas de 10 à 16 anos

Meninos de 10 à 15 anos

Responsável/Instrutor: Professor Diogo das 14 às 16h30

Professor Messias das 17h às 19h.

AULAS DE FORRÓ:

O Projeto “Dançar é Viver” com o Professor Augustinho e Juliana que ministram as aulas às quartas-feiras, das 20h às 22h.

DANÇAS URBANAS:

O Grupo Soul PA oferece aulas gratuitas as sextas-feiras e sábados, das 19h às 21h e aos domingos das 17h às 19h. Entre os ritmos estão: Hip Hop, Vogue, Kpop, House, Freestyle, Pop, Break Dance, entre outros.

CAPOEIRA:

O Instituto Abadá oferece aulas gratuitas as terças-feiras, das 19h às 20h e aos sábados, das 10h às 11h e 11h às 12h.

Nos sábados às 11h a aula é voltada para crianças de 8 a 12 anos.

GINÁSTICA PARA A “MELHOR IDADE”:

As aulas são realizadas todas as quartas e sextas-feiras, às 8h.

FISIOTERAPIA:

Em parceria com a UNA, são realizados atendimentos em grupo toda quarta-feira. As 8h, atendimento voltados para o grupo do Centro de Convivência de Saúde Mental. A partir das 9h, os atendimentos são voltados para o público da ginástica para a “Melhor Idade”.

ESCOLINHA SOCIETY

Para crianças e adolescentes, de 07 à 13 anos.

Às Terças-feiras das 09h45 as 11h30 e das 14h às 16h30

Quartas-feiras e quintas-feiras das 09h45 às 11h30

Local das atividades

A Estação Cidadania/Praça CEU fica na Avenida Pinto Cobra (Perimetral), nº 2.015, centro.

