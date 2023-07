Prefeitura de Pouso Alegre irá realizar Processo Seletivo para a indústria farmacêutica CIMED

O Processo Seletivo ocorrerá às 8h no dia 26 de julho, na Câmara Municipal de Pouso Alegre, situado no bairro Primavera.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Políticas Sociais, através do Programa Acessuas Trabalho e em parceria com o Centro de Apoio ao Cidadão – CAC realizará o Processo Seletivo para a indústria farmacêutica CIMED.

A equipe do Programa Acessuas Trabalho irá proporcionar aos candidatos uma experiência completa, preparando cada um deles e auxiliando no desenvolvimento de habilidades relevantes para inserir no mercado de trabalho, perspectivas e valores da empresa e orientando sobre as melhores práticas para se destacarem na entrevista.

“Nossa prioridade é sempre buscar e entregar o melhor para nossa população. Tendo isso em mente, levamos ações sociais visando a melhoria de vida dos cidadãos e o emprego impacta nessa trajetória. Então, esperamos por vocês no dia marcado para que possam ter essa experiência, proporcionada pelo Acessuas Trabalho, e claro, que consigam o emprego que tanto desejam”, pontua o Prefeito Cel Dimas.

O Processo Seletivo ocorrerá às 8h no dia 26 de julho, na Câmara Municipal de Pouso Alegre, situado no bairro Primavera.



As vagas disponibilizadas são as seguintes:

Operador de produção;

Auxiliar de embalagem;

Auxiliar de almoxarifado;

Assistente administrativo – PCD;

Auxiliar administrativo – PCD.



Os requisitos necessários são:

Ensino Médio Completo;

Estar com as 3 vacinas do COVID-19 em dia.





Os interessados em participar da seleção, devem comparecer na data e local mencionados, com o currículo e os documentos pessoais.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre