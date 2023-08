Prefeitura de Pouso Alegre investe na aquisição de câmaras frias para melhor conservação de vacinas e medicamentos

Os equipamentos já foram entregues as unidades de saúde e Farmácia Central nesta quinta-feira (24).

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura continua investindo na saúde da população. Com este propósito o município adquiriu oito novas câmaras frias para a conservação de vacinas e medicamentos. Os equipamentos já foram entregues as unidades de saúde e Farmácia Central nesta quinta-feira (24).

“Quando falamos em saúde, nós temos diversos pontos para serem trabalhados e isso inclui a estrutura física. Temos construções, reformas e ampliações, mas equipamentos também são fundamentais. Com as câmaras frias temos uma melhor qualidade no armazenamento de medicamentos e vacinas, economizamos tempo e ampliamos a segurança dos profissionais, já que antes tinha o deslocamento para sede, então parece uma pequena ação, mas para nós é uma grande conquista e queremos ainda mais”, pontua o Prefeito Cel Dimas.

A Secretária de Saúde, Sílvia Regina, explica que “o uso de câmaras frias nas salas de vacinas minimizam a perda de vacinas por situações adversas, como a interrupção de energia elétrica, e garante a conservação adequada até o momento em que a vacina é administrada, promovendo o controle e eliminação de doenças, bem como os medicamentos, permitindo o trabalho dentro do padrão exigido pela ANVISA”.

As oito câmaras foram entregues aos seguintes locais:

– 1 para o Centro de Vacinação: para ampliação do armazenamento e atendimento;

– 1 para a Unidade Básica de Saúde do Bairro Foch: para troca da antiga câmara;

– 1 para a Unidade Básica de Saúde do Belo Horizonte: para troca da antiga câmara;

– 1 para a Unidade Básica de Saúde do São Geraldo: instalação de câmara;

– 4 para a Farmácia Central da cidade.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre