Prefeitura de Pouso Alegre investe em obras para benefício da população

Em 2023, 35km foram asfaltados na área urbana do município, contando com investimento de cerca de R$36 milhões.

A Prefeitura, por meio da Secretara de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, vem realizando obras por todo município visando maior mobilidade, segurança e praticidade na vida de cada morador de Pouso Alegre.

No bairro Colina Verde, está sendo feito o recapeamento asfáltico e ao todo serão nove ruas revitalizadas. Já nos bairros BH, Cristal, Algodão, Perimetral, Bento Doria Ramos, Via Faisqueira e Avenida Alberto Paciulli, as obras foram concluídas.

“É de grande importância para a comunidade continuarmos investindo na estrutura da cidade e levando o melhor para nossa população, para que possam usufruir o máximo de nosso município em seu dia a dia. Em breve, as obras serão finalizadas e fazendo grande diferença para os moradores”, pontua o Prefeito Cel Dimas.

Em 2023, 35km foram asfaltados na área urbana do município, contando com investimento de cerca de R$36 milhões. “O investimento em infraestrutura é fundamental. Neste ano, tivemos uma peculiaridade, as chuvas atingiram a nossa cidade e região por meses. Diante disso, muitos locais não podemos fazer apenas o tapa-buraco e sim revitalizar toda a via. No bairro BH, por exemplo, foram mais de 20 ruas. Estamos fazendo de forma gradativa para que todos os bairros sejam atendidos”.

