Prefeitura de Pouso Alegre introduz lasanha na merenda escolar

Anualmente, são servidas mais de 500 toneladas de alimentos, evidenciando o compromisso com a nutrição dos jovens.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Secretaria de Educação, está inovando mais uma vez na oferta da merenda escolar, visando proporcionar uma alimentação completa e de qualidade aos alunos das escolas municipais. Após o sucesso da tilápia e do pão de queijo, agora é a vez da lasanha entrar para o cardápio.

“É uma grande satisfação termos mais um passo dado no desenvolvimento da merenda escolar das nossas crianças e adolescentes. Priorizamos uma alimentação balanceada para nossos alunos, e essa novidade reforça nosso compromisso com a saúde e o aprendizado deles. Estamos empenhados em oferecer o melhor”, pontua o Prefeito Coronel Dimas.

A novidade está sendo introduzida inicialmente no período integral e em breve será oferecida para todos os alunos das 38 escolas municipais e instituições filantrópicas, beneficiando mais de 15 mil estudantes. Anualmente, são servidas mais de 500 toneladas de alimentos, evidenciando o compromisso com a nutrição dos jovens.

“Não podemos subestimar o papel crucial que uma alimentação adequada desempenha no desenvolvimento escolar. Uma dieta balanceada não apenas nutre o corpo, mas também alimenta a mente, proporcionando aos alunos a energia e a concentração necessárias para absorver o conhecimento. Investir em uma alimentação de qualidade é investir no futuro educacional e no bem-estar de nossos estudantes”, destaca a Secretária de Educação, Suelene Marcondes.

Além da lasanha, a merenda escolar é composta por uma variedade de produtos cultivados pelos agricultores locais, promovendo o desenvolvimento econômico da região e garantindo alimentos frescos e de alta qualidade. Todos os alimentos, incluindo as carnes inspecionadas pela Vigilância Sanitária, passam por rigorosa avaliação antes de serem distribuídos às escolas, garantindo a excelência nutricional e a segurança alimentar dos alunos.

A equipe da Secretaria de Educação, que inclui nutricionistas especializados, está empenhada em atender às necessidades nutricionais de cada aluno de acordo com sua fase de desenvolvimento, promovendo hábitos alimentares saudáveis desde a infância, que refletem positivamente na vida adulta.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre