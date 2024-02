Prefeitura de Pouso Alegre intensifica conscientização sobre Dengue nas Escolas Municipais

Com estratégias pedagógicas adequadas, os estudantes aprendem sobre os riscos da Dengue e a importância de medidas preventivas, como eliminar recipientes que possam acumular água parada, manter caixas d’água e piscinas vedadas e utilizar repelentes.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A batalha contra a Dengue é uma missão que envolve toda a comunidade, e a Prefeitura de Pouso Alegre está levando essa conscientização para dentro das salas de aula. Nas Escolas Municipais, a Secretaria de Educação desenvolve um trabalho contínuo de combate ao Aedes Aegypti, adaptando as abordagens de acordo com a faixa etária dos alunos.

Com estratégias pedagógicas adequadas, os estudantes aprendem sobre os riscos da Dengue e a importância de medidas preventivas, como eliminar recipientes que possam acumular água parada, manter caixas d’água e piscinas vedadas e utilizar repelentes. No Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) “Lázara Cazarini Diani”, do Bairro São Cristovão, os pequenos estudantes de até três anos aprendem por meio do teatro e músicas.

“Estou impressionada com os resultados da nossa iniciativa de conscientização sobre a Dengue nas escolas municipais, nossos esforços para conscientizar os alunos sobre o assunto estão gerando um impacto real. É inspirador ver nossos estudantes tão engajados e conscientes sobre esse tema tão importante, levando essas informações para a família. Vamos continuar unindo esforços para proteger nossa comunidade”, salienta a Secretária de Educação, Suelene Marcondes.

O objetivo não é apenas transmitir informações, mas sim formar agentes multiplicadores dentro das famílias, incentivando os alunos a replicarem em casa as práticas aprendidas na escola.

“Nós achamos muito legal essa tarefinha que a escola passou para as crianças no final de semana. Não só por tratar de um assunto tão importante para a comunidade, mas por ver as crianças tão pequenininhas sendo conscientizadas de um assunto tão séria. Poder deixar essa consciência neles de que não se trata de uma responsabilidade só de órgãos públicos, mas que nós também temos parte nessa responsabilidade”, ressalta a mãe de um dos alunos, Priscila dos Santos.

Além disso, as equipes da saúde estão disponíveis para realizar palestras e atividades educativas nas escolas, reforçando os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito transmissor da Dengue.

Essa integração entre educação e saúde é fundamental para fortalecer a conscientização da população e combater efetivamente a Dengue em Pouso Alegre. A Prefeitura reafirma seu compromisso em proteger a saúde e o bem-estar de todos os cidadãos.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre