Prefeitura de Pouso Alegre impulsiona crescimento de empresas e geração de empregos na cidade

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A cidade de Pouso Alegre possui um notável crescimento empresarial nos últimos anos. O levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico mostra que o total de novas empresas registrou um aumento consistente, atingindo 4.640 em 2023, um salto significativo em comparação com 2.217 em 2019.

Esse sucesso é atribuído, em grande parte, à iniciativa da gestão da Prefeitura em desburocratizar os processos e criar um ambiente favorável para o desenvolvimento econômico, sobretudo o trabalho desenvolvido na Sala Mineira do Empreendedor. O Prefeito Cel Dimas expressa sua satisfação com os resultados e destaca o compromisso contínuo da administração em remover barreiras e facilitar o crescimento das empresas na região.

“Estamos orgulhosos de ver o impacto positivo de nossos esforços na comunidade empresarial. A desburocratização é uma peça fundamental no quebra-cabeça do desenvolvimento econômico. Sabemos que temos pontos que precisam melhorar, estamos trabalhando para continuarmos avançando nesse quesito para criar oportunidades ainda mais amplas para investidores e empreendedores locais.”, afirma o Prefeito Cel Dimas.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico, José Carlos, destaca a importância de estratégias focadas na simplificação dos processos burocráticos, que resultaram em um ambiente mais propício para a abertura e crescimento de empresas.

“Os números refletem não apenas a quantidade, mas a confiança dos empresários em nosso município. Estamos comprometidos em continuar implementando medidas que facilitem a vida dos empreendedores, promovendo o desenvolvimento econômico sustentável.”, destaca o Secretário.

Gráfico Novas Empresas em Pouso Alegre (2019-2023)

O gráfico demonstra claramente a evolução positiva, refletindo o vigor econômico que Pouso Alegre vive atualmente.

Outro dado que reforça a potência do município é ranking das cidades mineiras que mais geraram empregos. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho, a cidade Sul Mineira está em 8º lugar entre os municípios com mais de 30 mil habitantes, incluindo Belo Horizonte e Região Metropolitana, que mais geraram empregos nos últimos 12 meses.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre