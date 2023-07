Prefeitura de Pouso Alegre está implementando sistema único de administração

Sistema visa a integração dos sistemas utilizados pelos poderes executivo e legislativo

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura está em fase de implantação do Sistema Único Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC) que visa a integração dos sistemas utilizados pelos poderes executivo e legislativo, conforme padrão mínimo estabelecido pela União e em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

A Comissão do SIAFIC se reuniu na Prefeitura nesta quarta-feira (26) para tratar da adequação das administrações direta e indireta do Município em atenção ao Decreto nº 10.540/20 do Governo Federal. Com esta ação, a Prefeitura de Pouso Alegre busca ampliar a transparência já existente nos atos do Poder Executivo Municipal.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre