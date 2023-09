Prefeitura de Pouso Alegre está construindo três novas Unidades Básicas de Saúde

Além das obras a Prefeitura também está reformando unidades de saúde como a UBS do Belo Horizonte.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre está empenhada em melhorar e ampliar o acesso à saúde. Com este objetivo o município está construindo três Unidades Básicas de Saúde que vão beneficiar mais de 25 mil pessoas.

“A atenção primária é um dos principais pilares da nossa saúde. A atenção primária é fundamental para a saúde da população, oferecendo serviços de recuperação, tratamentos, controle de endemias, além do acompanhamento das famílias pertencentes à comunidade, reforçando então a importância de uma infraestrutura adequada”, destaca o Prefeito Cel Dimas.

UBS AFONSOS

Além do atendimento no bairro local a unidade abrange as comunidades vizinhas como o Cervo, São Judas Tadeu, Canta Galo e outros na região. A unidade possui mais de 364 m² de quadrados de construção, consultórios, sala de inalação, sala de curativos, sala de vacinação, consultório ginecológico e outras áreas.

A UBS deve ser entregue em dezembro de 2023.

UBS ÁRVORE GRANDE

A Construção da Unidade Básica de Saúde do Árvore Grande representa uma evolução da infraestrutura da Saúde Básica da região, garantindo que a população seja acolhida na melhor qualidade em infraestrutura e tecnologia. A unidade terá consultórios, sala de vacinação, consultório odontológico, escovódromo, sala de curativos, consultórios ginecológicos, sala de inalação e outras áreas. A previsão inicial é que a nova UBS seja entregue à população em abril de 2024.

UBS VERGANI

O Vergani é um recente bairro que se encontra em grande expansão. Atualmente a Unidade de Saúde que atende ao bairro e toda a região a sua volta fica localizado em uma residência adaptada.

A nova unidade é ampla, são 572 m² de quadrados de construção, seis consultórios, consultório ginecológico, sala de curativos, sala de vacinação, consultório odontológico, escovódromo e outras áreas com a estrutura adequada. A previsão é que a obra seja entregue até dezembro de 2023.

Além das obras a Prefeitura também está reformando unidades de saúde como a UBS do Belo Horizonte.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre