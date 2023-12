Prefeitura de Pouso Alegre entrega cobertura e revitalização da Quadra do Colina de Santa Bárbara

A iniciativa faz parte do compromisso da administração municipal com o bem-estar da população.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A manhã desta sexta-feira (22) foi de grande alegria para a comunidade do Bairro Colina de Santa Bárbara e região. A população celebrou com entusiasmo a entrega oficial da revitalização e construção da cobertura da quadra esportiva local. A obra, realizada pela Prefeitura, representa um marco significativo para a promoção do esporte e lazer na região, proporcionando um espaço revitalizado e coberto para atividades físicas e recreativas.

A iniciativa faz parte do compromisso da administração municipal com o bem-estar da população. “O local é muito usado por centenas de pessoas e nosso objetivo é oferecer a elas um espaço adequado para a prática esportiva e momentos de lazer. A revitalização da quadra e a construção da cobertura visam atender às necessidades crescentes dos moradores, promovendo a qualidade de vida e fortalecendo o sentido de comunidade. Vamos trabalhar para levar esse mesmo padrão para outros bairro, como São João e Esplanada”, pontua o Prefeito Cel Dimas.

Benefícios para a comunidade

Os benefícios da revitalização e construção da cobertura da quadra são vastos e impactam positivamente a comunidade local. Crianças, jovens, adultos e idosos agora têm à disposição um ambiente propício para a prática de diversas modalidades esportivas, como ginástica, futebol, basquete e muitas outras. Além disso, o espaço também se torna um ponto de encontro para eventos comunitários, promovendo a integração social.

A entrega da obra representa um incentivo significativo ao esporte e à saúde na região. A prática esportiva é essencial para o desenvolvimento físico e mental, contribuindo para a prevenção de doenças e a promoção de um estilo de vida ativo.

Celebrando conquistas locais

A cerimônia de entrega da revitalização e cobertura da quadra foi marcada por celebração e agradecimentos. O Prefeito Cel Dimas, vereadores, representantes da comunidade e membros da administração municipal estiveram presentes para celebrar essa conquista que impacta positivamente a vida dos moradores do bairro. O evento também contou com a participação de grupos esportivos locais, que já estão ansiosos para aproveitar o novo espaço.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre