Prefeitura de Pouso Alegre e Unilever entregam 170 litros de leite arrecadados em evento

Doação é fruto das inscrições da 1ª Caminhada pela Vida, realizada no último domingo (27).

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre.

Na manhã desta quarta-feira (30) a Prefeitura de Pouso Alegre e a Unilever entregaram 170 litros de leite para a Casa São Rafael, associação filantrópica de luta contra o câncer. A doação é fruto das inscrições da 1ª Caminhada pela Vida, realizada no último domingo (27).

“Nós buscamos levar ações de solidariedade para os eventos. Neste caso, também foram doados seis cafés e dividimos as frutas que não foram consumidas no evento para o asilo Betânia da Providência e a Associação de Caridade de Pouso Alegre. Para uma pessoa pode ser pouco, mas para quem precisa é de grande importância e sabemos que isso fará a diferença para muitos”, destaca o Superintendente de Esportes, Rooney Ferreira e Souza.

1ª Caminhada pela Vida

Ao todo, 369 pessoas se inscreveram para o evento realizado no Rosão com trajeto na Dique 1. A educadora física responsável pela fábrica Unilever em Pouso Alegre, Zuleida Tenório, explica que “temos esse projeto na empresa e buscamos levar para além dela. O detalhe é que esse projeto é mundial e agora com a parceria da Prefeitura levamos para a população”.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre.