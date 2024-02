Prefeitura de Pouso Alegre e SEBRAE promovem formação em empreendedorismo na rede municipal de educação

O encerramento deste ciclo de formação está agendado para o dia nove de novembro, com a realização da Feira do Empreendedor, que ocorrerá na praça central da cidade.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, estabeleceu uma parceria de longa data com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), com o propósito de impulsionar iniciativas significativas para o desenvolvimento educacional e empreendedor da região é promovido o “Programa de Educação Empreendedora”.

O programa desempenha um papel fundamental na capacitação de professores e coordenadores da Educação Integral, visando integrar o empreendedorismo ao currículo escolar, preparando os alunos para os desafios do mercado atual.

Ao longo dos anos, a Educação Integral tem implementado projetos inovadores, como a produção de cookies à base de ora-pro-nobis na Escola Anitta Faria, a fabricação do sabão “Jandirex” na Escola Jandira Tosta, a introdução de lanches integrais na Escola Ângelo Consoli, entre outros incríveis projetos, demonstrando o compromisso com a formação integral dos estudantes e a promoção do empreendedorismo desde cedo.

O Curso de Formação dos profissionais da Educação Integral, realizado de segunda a quinta-feira (05/02 à 08/02), tem como principal objetivo capacitar os profissionais para aplicarem o conhecimento adquirido em suas práticas pedagógicas ao longo do ano letivo. O encerramento deste ciclo de formação está agendado para o dia nove de novembro, com a realização da Feira do Empreendedor, que ocorrerá na praça central da cidade.

Este evento será o ponto culminante dos esforços empreendidos, evidenciando o potencial empreendedor dos alunos e reafirmando o compromisso da Rede Municipal de Educação de Pouso Alegre com a formação integral dos estudantes.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre