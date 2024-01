Prefeitura de Pouso Alegre divulga programação do Projeto Ecoférias 2024

O evento será realizado de 22 a 26 de janeiro, das 14h às 17h no Parque Natural Municipal Prof. Dr. Afonso Fernando Bonillo Fernandes.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura, por meio da Secretaria da Planejamento Urbano e Meio Ambiente realiza o Projeto Ecoférias, durante o recesso escolar de janeiro, visando promover atividades recreativas gratuitas para as crianças e seus pais, fortalecendo a conexão com a natureza, explorando a biodiversidade local e criando um olhar mais sustentável, além de criar importantes memórias.

O evento será realizado de 22 a 26 de janeiro (segunda à sexta), das 14h às 17h no Parque Natural Municipal Prof. Dr. Afonso Fernando Bonillo Fernandes (Horto Florestal).

O Prefeito Cel Dimas destaca a importância do projeto “em nosso compromisso com a sustentabilidade, é essencial que promovamos iniciativas que conectem nossos cidadãos à natureza. Investir em projetos como “Ecoférias” no Horto Florestal não apenas enriquece a experiência das crianças, mas também constrói uma comunidade mais consciente e comprometida com a preservação ambiental, e estreita os laços familiares através de momentos que serão criados durante o projeto”

Alguns parceiros nas como Coletivo Reciclarte (projeto natureza viva), Superintendência de Esportes, Polícia Militar de Meio Ambiente e o biólogo e herpetólogo Allyson Vieira estarão presentes ao longo dos dias, oferecendo atividades especiais.

“A abordagem precoce à educação ambiental é uma estratégia inteligente para moldar as mentes futuras. Ao expandir os conhecimentos ecológicos desde a infância, construímos uma base sólida para cidadãos que compreendem e valorizam a interdependência entre a sociedade e o meio ambiente, contribuindo para um futuro sustentável”, salienta o Secretário de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Renato Garcia.

Confira a incrível programação do Projeto Ecoférias 2024:

Segunda-feira (22)

Mutirão de Limpeza

CineVerde

Oficina bomba de semente

Trilha interpretativa da Mata Atlântica

Reconhecimento da fauna silvestre do Horto

Oficina hortinha orgânica na garrafa Pet

Presença da Polícia Militar de Meio Ambiente, com exposição.

Terça-feira (23)

Trilha Interpretativa da Mata Atlântica

Imersão Jogos Teatrais

Dinâmica Fauna/Flora local

Apresentações Circense (Palhaçaria)

Gincana Pais e Filhos

Oficina hortinha orgânica na garrafa Pet

Oficina tintas naturais

Quarta-feira (24)

Contação de História

Apresentações Circense (Tecido)

Oficina de Parangolé

Gincana Pais e Filhos

Trilha Interpretativa da Mata Atlântica

Reconhecimento da fauna silvestre do horto.

Quinta-feira (25)

Apresentações Circense (Palhaçaria)

Imersão Jogos Teatrais

Oficina Tintas Naturais

Gincana Pais e Filhos

Caça ao Tesouro na floresta

Oficina hortinha orgânica na garrafa Pet

Sexta-feira (26)

Contação de História

Apresentações Circense (Tecido)

Trilha Interpretativa da Mata Atlântica

Presença do biólogo e herpetólogo Allyson Vieira, com exposição de répteis.

Passeio de reconhecimento de fauna ao redor do lago



Dicas importantes:

• Para as trilhas, use sapatos fechados.

• Leve cangas ou tapetes para se sentar confortavelmente.

• Para as crianças, roupas leves e que possam sujar.

• Utilize protetor solar

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre