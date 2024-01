Prefeitura de Pouso Alegre divulga agenda cultural da semana

Confira a incrível programaçāo desta semana:

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Nos próximos dias o Teatro Municipal e a Quadra de Esportes no bairro São Camilo serão palcos de grandiosos espetáculos!

Quinta-feira (25)

ROCK BEATS ACÚSTICO

Quinta-feira (25) é dia de rock e o Teatro Municipal será palco desse show incrível, às 20h! A banda Rock Beats Acústico conquistou o país com suas lives, ultrapassando 113 milhões de visualizações no YouTube e está chegando na cidade.

Apresentando um repertório minuciosamente escolhido para encantar até os ouvidos mais exigentes, o carisma característico da Rock Beats une à precisão dos arranjos e à sofisticação das interpretações acústicas.

Embarque nessa jornada nostálgica relembrando os inesquecíveis clássicos do Rock!

O evento é privado com a realização Musimix. Garanta seu ingresso pelo Sympla.

Sábado e Domingo (27 e 28)

IV SARAU POUSOALEGRENSE DE CANTAUTORES

Elder Costa e Zé Helder convidam para o palco do Teatro Municipal mais cantores e compositores da cidade, no sábado (27), às 20h, João Vitor Junqueira e Pedro Lopes, e no domingo (28), às 19h, Matheus Macêdo e Euler Ferreira.

Este é um projeto patrocinado pela Prefeitura de Pouso Alegre, por meio do edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, da Superintendência Municipal de Cultura (Edital nº 01/2023).

FESTIVAL DE GRAFFITI 4 LOVE

E também no sábado e domingo (27 e 28/01), a partir das 10h na Quadra de Esportes do bairro Sāo Camilo, situada à Av. José Ferreira Funchal, 188, o coletivo de escritores e escritoras de graffiti, Area 35 Crew, realizará a terceira edição deste já tradicional evento de Hip Hop em Pouso Alegre, reunindo famílias e amigos da arte e da cultura.

Serão mais de 45 artistas confirmados e que vão personalizar, em tempo real, os muros da quadra. O evento conta com os Djs Blexo e Anjiko, com o mestre de cerimônias Mestre Pê – PMC, além da pintura de carrinhos de coleta seletiva (Pimp My Carroça), exposição do projeto Pixel Art e troca de sticker com a Kolaconois Crew.

Este é um projeto patrocinado pela Prefeitura de Pouso Alegre, por meio do edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, da Superintendência Municipal de Cultura (Edital nº 01/2023).

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre